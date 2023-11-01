Beyaz Nil'in doğduğu göl: Victoria
Uganda'da bulunan ve Beyaz Nil'in doğduğu Victoria Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor
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Uganda, Kenya ve Tanzanya arasında sınır olan Victoria Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.
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Uganda’ya bağlı Jinja şehrindeki sahillerinde Victoria Gölü'ne özgü sürüngenler ve pek çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Göl içerisindeki turistik tekne gezilerine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
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Göl çevresinde çoğunluğunu Avrupalıların işlettiği pek çok turistik tesis bulunuyor.
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