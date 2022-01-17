Beyaz çikolata sevenlere kötü haber!

DOYMAMIŞ YAĞ İÇEREN YİYECEKLER TÜKETİN

“Birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların bir listesi vardır. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyeceklerle değiştirmeye çalışın” diyen Çaynak, “Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 g. ve bir erkek için günde 90 g. yağdan gelmelidir. Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 g. ve erkekler için 30 g.)” diye konuştu.