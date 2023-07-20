Betül Demir Bodrum'da tatil yapıyor
Şarkıcı Betül Demir, sezonun yorgunluğunu Bodrum Gündoğan'da atıyor
- 1
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yeni şarkısı 'Geceye Tiryaki'yi müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı Betül Demir, konser ve stüdyo çalışmalarına bir ara vererek soluğu tatilde aldı.
- 2
Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum Gündoğan'ı tercih eden Demir, bunaltıcı sıcaklardan kaçarak, Ege'nin mavi sularında dinlendi.
- 3
42 yaşındaki şarkıcı, denize girdiği yerde tanıştığı minik hayranı ile uzun ve eğlenceli bir sohbete daldı.
-
- 4
Betül Demir, deniz sonrası şezlonguna geçerek güneşlendi.