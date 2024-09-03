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        Haberler Magazin Bestekâr Kamuran Yarkın hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Bestekâr Kamuran Yarkın hayatını kaybetti

        Türk sanat müziğinin usta bestekârlarından Kamuran Yarkın, 86 yaşında hayata veda etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yarkın'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:20
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        Vefat etti
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        Şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın babası bestekâr Kamuran Yarkın, 86 yaşında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından Yarkın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlayarak; "Türk sanat müziğinin usta bestekarlarından Kamuran Yarkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

        Yarkın'ın cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip İstanbul Sahrayıcedid Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

        Sanatçı, 28 Ocak 1938'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Annesinin ud ezgileri eşliğinde büyüyen Yarkın, 1945'ten itibaren Şuayb Erkutlu'dan ders almaya başladı.

        Kamuran Yarkın, 1954 - 1957 arasında Albay Süleyman Bey'den ve Binbaşı İlhan Bey'den tanbur dersleri aldı. İlk bestesini 1951'de kaleme alan Yarkın, 1962'den sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi ve sanat hayatı boyunca, 'Ayrılık Rüzgarı Gönlüme Doluyor', 'Sisli Bir Hayal Gibi İçimde Hatıralar', 'Sen Aşkın Sırrına Erdin Ezelden' gibi birçok besteye imza attı.

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        #Kamuran Yarkın
        #Ferda Anıl Yarkın

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