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Beste Kökdemir kimdir? Kaç yaşında?

Başrollerini Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Fox'un Her Yerde Sen dizisinin kadrosuna dahil olmasıyla gündeme gelen Beste Kökdemir kimdir? kaç yaşında ve nereli detaylar haberimizde...

17.10.2019 - 09:48 | Güncelleme: Magazin
Beste Kökdemir

Beste Kökdemir, 1993 yılı'nda Sinopta doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nde tamamladıktan sonra; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi'nde eğitim almaya başlamıştır. 2012 yılında Çıplak Gerçek dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanınmaya başlamış, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile ekranların aranan yüzü olmayı başarmıştır. Her Yerde Sen dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve dizi de Eylül karakterini canlandırmaktadır.

 

Oynadığı dizi ve filmler:

 Taş -2017

 Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi) - 2015

 Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Meleksima Hatun - 2015

 Poyraz Karayel 2. sezon  - 2015

 Not Defteri  - 2014

 Behzat Ç.  - 2013

 Çıplak Gerçek  - 2012

 

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