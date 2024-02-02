Beşir Bayar’dan yeni sergi ‘Çünkü’süz Bekleyiş’

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Trump Art Gallery, sanatçı Beşir Bayar’ın resim sergisi ‘Çünkü’süz Bekleyiş’e, Şubat ayı boyunca ev sahipliği yapacak.

"Mekan; olay ve hikayelerin yaşandığı bir atmosferdir" diyen Bayar şöyle devam ediyor: “Resimde mekanın ya da atmosferin varlığını göstermek ya da işaret etmek metafizik tartışmalara yol açar. İnsanlar ya da figürler mekana varlıklarıyla gerçeklik katar yani mekanı somutlaştırır.”

Beşir Bayar’ın resimlerinde kurgulanan mekanda; perdeler, dikitler, kapılar ve onların ötesinden sızan ışık gizemi çağırıyor ve öteyi merak ettiriyor. Bununla birlikte uzayan gölgeler mekan içinde mekan yaratıyor.

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Hikayeleri ya da olayları yaşayan insan mekanla etkileşim içerisindedir. Resimdeki mekansal kurgularda, mekan içine mekan ve bu mekanlarda var olmayı bekleyen insan sonsuz bir döngü içerisindedir. Sanatçı Beşir Bayar’ın eserlerinde, bu gizemli mekanlarda olayın başlangıç ya da sonucundan çok, mekanla insanın iradeli, iradesiz bekleyişi işaret ediliyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 29 Şubat tarihine kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.