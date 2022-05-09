Yeni bir yapılanmaya giden ve bu doğrultuda hem özkaynaktan yetişen gençleri takıma kazandıran hem de potansiyelli genç isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun da planlaması yapıldı. Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic’le yola devam edilmeyecek. Bu 2 oyuncuya da teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Bir diğer kiralık oyuncu Can Bozdoğan’ın ise bonservisinin alınması için görüşmeler devam ediyor. Bu sezon maaş bütçesini 25 milyon Euro’ya düşürmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, kadro dışı olan Lens, Douglas, N’Sakala ve Ljajic’in de maaşlarından kurtuluyor.
ALEX'E GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sezon başında kadroya dahil edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Alex Teixeira’ya teklif gelmesi durumunda, oyuncuyla görüşülerek bu teklifler değerlendirilecek. Sözleşmesi bitecek isimlerden Larin ve Vida’yla ilgili de görüşmeler sürüyor. Her iki oyuncuya da, takımın dengelerini bozmayacak şekilde ücret teklifinde bulunulacak. Larin ve Vida’nın bu teklifleri kabul etmemesi durumunda ise yollar ayrılacak.
GÖZLER ATİBA'DA
Beşiktaş’ta sözleşmesi sona erecek olan isimlerden Atiba Hutchinson’la ilgili de verilecek karar merak konusu. Siyah-beyazlı ekibin sembol isimlerinden olan ve aralık ayındaki Dünya Kupası’nda forma giymek isteyen Atiba Hutchinson’la 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması da gündemde. Taraftarların da sevgilisi olan 39 yaşındaki futbolcu için yeni sözleşme teklifi yapılması planlanıyor. Sezon bitimi ve yapılacak olan seçimli genel kurulun ardından Atiba’yla görüşecek olan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etmek istiyor.
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