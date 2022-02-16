Beşiktaşlı golcüler gole hasret kaldı

Sakatlığı nedeniyle 9 karşılaşmayı kaçıran Alex, 10 maçta iki gol attı. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ikinci yarının ilk iki haftasındaki Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıran Alex, son 4 maçta fileleri iki kez havalandırdı.