Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1 yenerek adını gruplara yazdırdı. Temsilcimizin muhtemel rakipleri kesinleşirken gözler ise kura çekimine çevrilmişti. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura ile Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Toplam 36 ekibin katılım sağlayacağı kurada takımlar kendi torbaları dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takım çekti. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri…
- 1
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. Beşiktaş, play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. Siyah beyazlı temsilcimizin lig aşamasındaki rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapıldı. Bu noktada 4. torbada yer alan Beşiktaş’ın rakipleri araştırılmaya başlandı. Peki Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri ve detaylar…
- 2
2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün gerçekleştirildi.
Saat 14.00'te başlayan kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da yapıldı.
- 3
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Siyah beyazlı temsilcimiz, Frankfurt, Ajax, Maccabi, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.
-
- 4
Beşiktaş’ın kendi evinde oynayacağı maçlar:
Frankfurt
Maccabi
Malmö
Athletic Bilbao
Beşiktaş’ın deplasmanda oynayacağı maçlar:
Ajax
Lyon
Bodo/Glimt
Twente
- 5
İŞTE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
- 6
36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek
-