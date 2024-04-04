Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı

Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangınla ilgili İşyeri teknik servis sorumlusu İbrahim B. Sahne yapımı firma sahibi Dursun Ç. ve sahne yapımı teknik servis firma sahibi Sibel Ç. gözaltına alındı.

29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade! Haberi Görüntüle

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre daha önce gözaltına alınan 9 kişiden bir kişi savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. Bu 3 kişinin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Gözaltına alınan 11 kişi yarın adliyeye sevk edilecek