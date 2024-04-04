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        Haberler Gündem Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı

        Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı

        İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangınla ilgili yapılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, sürdürülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 22:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:39
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        Beşiktaş yangınında 3 gözaltı daha
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        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangınla ilgili İşyeri teknik servis sorumlusu İbrahim B. Sahne yapımı firma sahibi Dursun Ç. ve sahne yapımı teknik servis firma sahibi Sibel Ç. gözaltına alındı.

        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre daha önce gözaltına alınan 9 kişiden bir kişi savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. Bu 3 kişinin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Gözaltına alınan 11 kişi yarın adliyeye sevk edilecek

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        #beşiktaş yangın
        #Masquerade Club
        #haberler
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