Beşiktaş yabancı sınırına uydu! Chamberlain kaldı ama...
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren takviyeler yapan Beşiktaş, son yaptığı hamlelerle birlikte yabancı sınırına uydu. Siyah-beyazlılarda takımda düşünülmeyen Amartey ile yollar ayrılırken, Chamberlain ise takımda kalmayı seçti.
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Tüm Süper Lig ekiplerinde olduğu gibi, Beşiktaş'ta da yaz transfer dönemi resmen noktalandı.
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Siyah-beyazlılar bitime saatler kala Daniel Amartey ile yollarını sonunda ayırdı.
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Uzun süredir görüşmelerin sürdürüldüğü Ganalı futbolcu Süper Lig'den gelen önerileri de reddetmişti. Ganalı futbolcu, transferin son saatlerinde 5.5 milyon Euro'yu bulan fesih bedelinin 3 milyon Euro'luk kısmını almaya ikna olarak takımdan ayrıldı.
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Amartey, Beşiktaş'ta bu sezon yolların ayrıldığı 9. yabancı isim oldu. Böylelikle Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısı da TFF'nin belirlediği sınır olan 14'e düştü.
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Beşiktaş, Amartey dışında Aboubakar, Muleka, Amir Hadziahmetovic, Colley, Ante Rebic, Ajdin Hasic ve Francisco Montero ile yollarını ayırmıştı.
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Sözleşmesi feshedilen isimlerden Aboubakar, Hatayspor'a, Rosier, Leganes'e, Rebic, Lecce'ye, Hasic, Cracovia'ya, Colley ise PAOK'a transfer oldu. Muleka, Al-Khoolod'a satın alma opsiyonuyla kiralanırken Amir ise Rizespor'a kiralandı.
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CHAMBERLAIN KALDI
Beşiktaş'ta yolların ayrılması için büyük çaba sarf edilen Alex-Oxlade Chamberlain ise takımda kaldı.
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Yaz transfer dönemi boyunca ülkesi İngiltere'den takımlarla görüşse de umduğunu bulamayan Chamberlain, Beşiktaş'tan ayrılık için ise kalan 6 milyon Euro'luk kontratının tamamını talep etti.
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Avrupa'daki transfer döneminin bitmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden de teklif alan Chamberlain, son olarak Antalyaspor ve Eyüpspor'a ret yanıtı verdi.
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Kısa süre önce lisansı da çıkarılan Chamberlain takımla çalışmalara da döndü. İngiliz futbolcunun ayrılması için artık gözler ara transfer dönemine çevrildi.