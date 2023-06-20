Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Beşiktaş ve Trabzonspor onun peşinde: Philip Zinckernagel

Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında Philip Zinckernagel ile ilgileniyor

Giriş: 20.06.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş ve Trabzonspor onun peşinde: Philip Zinckernagel
HABERTURK.COM / Ajanslar

Hollanda basınında yer alan habere göre, iki ekibin, bonservisi Olympiakos'ta bulunan ve geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki orta saha Philip Zinckernagel ile ilgilendiği belirtildi. Öte yandan Danimarkalı orta sahanın talibinin çok olduğu kaydedildi. Augsburg ve Genoa'nın da 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Standard Liege ile Olympiakos arasında Zinckernagel'in bonservisi için şu ana kadar somut bir temas olmadığı kaydedildi.

Geçen sezon Standard Liege'de 28 maça çıkan Philip Zinckernagel, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

28 yaşındaki futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Olympiakos ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bu 3D makyajları anlamak için defalarca bakmak gerekiyor
Bu 3D makyajları anlamak için defalarca bakmak gerekiyor
Emniyet'ten
Emniyet'ten "Kukla" operasyonu
Sınırda çok sayıda piton yılanı ele geçirildi!
Sınırda çok sayıda piton yılanı ele geçirildi!
AÖF sınav sonuçları için geri sayım!
AÖF sınav sonuçları için geri sayım!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.