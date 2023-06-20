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Hollanda basınında yer alan habere göre, iki ekibin, bonservisi Olympiakos'ta bulunan ve geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki orta saha Philip Zinckernagel ile ilgilendiği belirtildi. Öte yandan Danimarkalı orta sahanın talibinin çok olduğu kaydedildi. Augsburg ve Genoa'nın da 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Standard Liege ile Olympiakos arasında Zinckernagel'in bonservisi için şu ana kadar somut bir temas olmadığı kaydedildi.

Geçen sezon Standard Liege'de 28 maça çıkan Philip Zinckernagel, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

28 yaşındaki futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Olympiakos ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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