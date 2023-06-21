Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Beşiktaş ve Galatasaray, Emrecan Bulut için yarışıyor!

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki yarış transfere yansıdı! Siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılıların, Somaspor'da forma giyen Emrecan Bulut için birbiriyle rekabete girdiği belirtildi

Giriş: 21.06.2023 - 23:51 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş ve Galatasaray, Emrecan Bulut için yarışıyor!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in devleri, transfer döneminde alt ligleri de radarına aldı.

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut ile ilgileniyor.

EMRECAN BULUT KİMDİR?

26 Kasım 2002'de Ardahan'da doğan Emrecan Bulut, 2015 yılında Yunus Emre Belediyespor'da amatör olarak futbola başladı.

Yunus Emre Belediyespor'da 6 sene top koşturan Emrecan, 2021 yılında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karaköy Spor Futbol Kulübü'nün yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon başında Karaköy Spor Futbol Kulübü'nden Somaspor'a transfer olan Emrecan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Somaspor'daki ilk yılında ligde 15 gole imza atan kanat oyuncusu, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Fidan'dan Londra'da diplomatik temaslar
Bakan Fidan'dan Londra'da diplomatik temaslar
Kongre baskınındaki bir göstericiye 12 yıl hapis
Kongre baskınındaki bir göstericiye 12 yıl hapis
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Blinken ve Fidan görüşmesinin yankıları neler?
Blinken ve Fidan görüşmesinin yankıları neler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.