Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş'ın milli takıma giden oyuncuları Milot Rashica, Mert Günok, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Arthur Masuaku, Trabzonspor maçı antrenmanına katılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.
Antrenmana milli takım kamplarından dönen Milot Rashica, Mert Günok, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Arthur Masuaku katılmadı.
Beşiktaş, Trabzonspor müsabakası hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.