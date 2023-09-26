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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Token, Paribu tarafından satışa sunuldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Token, Paribu tarafından satışa sunuldu

        Beşiktaş Kulübü, token satışı için kripto para borsası Paribu'yla iş birliğine gitti. Düzenlenen basın toplantısı sırasında satışa sunulan tokenlar rekor sürede satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:56
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        Beşiktaş Token satışa sunuldu
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        Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Paribu CEO'su Yasin Oral, Paribu Ürün Müdürü Mert Altaç ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

        Toplantıda ilk sözü alan Başkan Ahmet Nur Çebi, token projesinin günümüzde yok sayılamayacağını vurgulayarak, sektörün öncülerinden Paribu'yla anlaşmaya vardıklarına dikkati çekti.

        Uzun süredir dijital para için doğru zamanı beklediklerini de belirten Çebi, şunları söyledi:

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        "Taraftarlarımızın zarar görmemesi için yeterli koşulların oluşmaması nedeniyle bekledik ve kendimize güvenli bir partner aradık. Beşiktaş taraftarıyla kulüp arasında bir bağ oluşturmayı arzu ettik. Başlatacağımız satışın başlangıcıyla ilgili süreçten sonrası bizim için çok önemli. Bugün yüzde 10'luk bir kısmını satacağız. Biz taraftarımıza zarar vermeyecek, kulübümüzle ilişkilerin sağlıklı ve uzun süre devam etmesini dilediğimiz bir iş birliği yapmak istedik. Fırtınalı geçen bir süreçte bu işi yapmak yerine, piyasaların oturduğu bir zamanı tercih ettik. Kulübümüz bu hususta kazanan taraf olacaktır. Bu husustaki hassasiyeti herkesin anlamasını bekliyorum. Gecikmenin zararı olmadı, faydası oldu. Çok yüksek fiyatlara çıkan token piyasasında yatırımcıların zarar görmesini istemedik. Bu nedenle de hiç pişman değilim. Beşiktaş kimseyi üzmeyecektir. Bu benim birinci önceliğimdir. Herkesin mutlu olduğunu görmeyi çok arzuluyorum."

        "Sosyal medyada bazı kişilerin bu işlerde nemalanamamasının sonuçlarını görüyoruz"

        Beşiktaş token için uzun süre beklediklerini, bunun sebebi olarak da Beşiktaş taraftarının ve yatırımcıların zarar görmesini engellemek olduğunun altını çizen Çebi, "Beşiktaş'ın 1 kuruşuna ne kadar hassasiyet gösterdiğimi kamuoyu biliyor. Çalıştığım bütün arkadaşlarım da benimle aynı fikirde oldu. Bu operasyonun içinde her firma olmak istedi. Birisi 10 verdi, diğeri 20 verdi ama ben temelini hissedemedim. İstediğim teminat mektuplarında gerekli desteği görmedim. Paribu'dan bu desteği gördüm. O günlerde 50'ler 60'lar havada uçuyordu. Bu işin doğruluğunu zaman gösterecektir. Sosyal medyada bazı kişilerin bu işlerde nemalanamamasının sonuçlarını görüyoruz. Agresif şekilde intikam duygusuyla hareket edip Beşiktaş'a zarar vermeye çalışıyorlar. Beşiktaş taraftarının gereken cevabı vereceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

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        İhale yapmadıklarını ve herkese faydalı olabilecek bir anlaşma yaptıklarını da dile getiren Çebi, amaçlarının kullanıcılara fayda sağlamak olduğunu söyledi.

        Forma göğüs sponsorluğunun sezon sonunda bitecek olması hakkında da konuşan Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

        "Stat konusunda Tüpraş sponsorluğu tamamlandı. Forma konusunda Paribu da inşallah daha fazlasını verir. Forma sponsorumuz olan diğer firmayla alışveriş yaparken kendileriyle token konusunu da konuştuk ama birden kayboldular. Diğer birçok firma konuşup konuyu ciddiye almaya başlayınca başka konulara döndüler. Diğer firmalar satıştan alacakları pay ve bırakacakları pay konusunda görüşmeler yapmıştı. Beşiktaş, diğer firmalara göre bu anlaşmadan açık ara fazla gelir elde edecektir. Bu nedenle Paribu'ya çok teşekkür ediyorum. Bu tokenları sattığımız müddetçe kasamıza para girecek. Bu arada eski yöneticimiz Adnan Dalgakıran'ın verdiği emekler, bugün aldığımız kararların temelini oluşturdu. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum."

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        Yasin Oral: 10 yıl boyunca sürekli gelir sağlama hedefimiz var

        Beşiktaş ile anlaşmanın kendileri adına gurur verici olduğunu ve çok mutlu olduklarını söyleyen Paribu CEO'su Yasin Oral, çok büyük bir talep beklediklerini belirtti.

        Taraftarla kulüp arasında uzun soluklu bir bağ kurmayı hedeflediklerinin altını çizen Oral, şunları kaydetti:

        "Tokenların kısa sürede tükeneceğini düşünüyoruz. Kulübün sağlayacağı faydalardan kullanıcıların faydalanabilmesiyle ilgili bir süreç bu. 10 yıllık bir proje bu. 10 yıl boyunca sürekli gelir sağlama hedefimiz var. Kulübün bugüne kadar beklemesinin pozitif göstergelerinden birisi, kulübün günlük düşünmediği ve geleceğe dönük yatırım yaptığını gösteriyor. 5 milyon kilitli, 500 bin kilitsiz token satışa sunuldu. Kilitsiz tokenlar 3 saniyede satıldı. Çok uzun soluklu bir proje olacak. Burada en önemli husus kasaya ilk gün girecek miktar değil, sürekli bir gelirin olması. Birçok örnekte bunların olmadığını görüyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor. Bu anlaşmanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ne olacağını düşünerek hareket ediyoruz biz."

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