Süper Lig'de 2023-2024 hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında güçlü Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geliyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah beyazlıların Tirana karşılaşması ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...