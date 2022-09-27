Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi:

"REDMOND İYİ DURUMDA, GHEZZAL'A BAKACAĞIZ"

"Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim peformansımız yeterli değildi. Başka bir maç olacak derbi. Kendi performansımızı göstermeye çalışacağız. Nathan Redmond iyi görünüyor. Durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilir diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz."

"Ben de başka bir Beşiktaş ve takım performansı görmek istiyorum derbide. Derbiyi geçen sene tecrübe ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, tutkuyu, arzuyu görmek istiyorum. Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert neredeyse 1 senedir oynamıyorum. Sakatlık bölgesine dair yüzde 100 özgüvenli olması lazım. İki genç kaliteli kalecimiz var. Ersin bu takımda şampiyonluk yaşadı. Kalecilerimize güveniyoruz. Sezonun başındayız. Performansımızı hep beraber yükseltmeyi planlıyoruz. Geçen hafta iyi bir hazırlık haftasıydı. Bu hafta da aynı şekilde devam edeceğiz."

"DELE ALLI OYNAYACAK"

Ismael, sakatlığını atlatan Dele Alli ile ilgili de müjdeli haberi verdi.

Fransız çalıştırıcı, "Dele Alli'yi Pazar günü sahada görebileceksiniz. Şu an ilk 11 konusuyla ilgili yorum yapmak için çok erken. Maça hazırlanmak için çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var. Onların sağlıklı ve düzgün bir şekilde dönmeleri de bizim için önemli. Gün gün takip edeceğiz ancak şu an için yorum yapmak çok güç." dedi.