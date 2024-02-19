“BEŞİKTAŞ KONTRATAK YAPACAK BİR TAKIM DEĞİL”

İkinci yarı daha iyi olduklarını belirten Fernando Santos, “Aslında bunun sebebi ilk 25 dakikada yüksek şiddetli bir oyun oynamamamız. İçerde de dışarda da Beşiktaş bu oyunu oynayamaz. Bu asla benim kabul ettiğim bir oyun anlayışı değil. Bunu değiştirmeliyiz. Agresif değildik. Her takım çok savaşıyor. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. İkinci yarı daha çok öndeydik. Defans hattımız orta sahanın yakınındaydı. Rakibe top vermedik, biz kullandık. İyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda tek sıkıntı çok acele ettik. Çok fazla top kaybettik. Bunu da düzeltmeliyiz. İkinci yarı reaksiyonu gösterdik. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Beşiktaş kontratak yapacak bir takım değil. Uzun toplar atıp, bireysel yeteneklerle sonuca gidecek bir takım değil. Oyunu kontrol etme, domine etme konusunda çalışmak zorundayız. Bu seviyeye geleceğimizi biliyorum. Çok fazla oyuncu dışardaydı. Bazı oyuncuları maç kadrosuna almadık. Herkes bir araya geldi. Herkesin bir katkısı olacak. Kadroda olmayanlar çok çalışacak” diye konuştu.