Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması

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Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberlerin yer aldığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

WEGHORST YÖNETİMDEN KOLAYLIK İSTEDİ

Weghorst'un menajeri bugün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaş yönetimiyle masaya oturmuştu. Görüşmede Weghorst'un ayrılığı için kolaylık istenirken siyah-beyazı kulübün idarecileri ise yerine santrfor ile anlaşmadan Hollandalı golcünün ayrılığına sıcak bakmadığını belirtmişti.