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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan TFF'ye penaltı tepkisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan TFF'ye penaltı tepkisi!

        Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşanırken Beşiktaş'tan bu karara sert tepki geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.11.2023 - 20:32 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:32
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        Beşiktaş'tan TFF'ye penaltı tepkisi!
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        Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

        Müsabakanın 35. dakikasında Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

        Ardından Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Gerek Salih gerekse Beşiktaşlı diğer futbolcular, hakeme penaltı itirazında bulundu.

        VAR'ı bir müddet bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.

        Beşiktaş paylaşım yaptı

        Yaşanan bu olayın ardından ise Beşiktaş, maçın devre arasında flaş paylaşımlarda bulundu.

        Siyah-beyazlılar, bu pozisyona penaltı verilmemesi üzerine şu gönderileri yayınladı.

        (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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