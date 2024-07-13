Beşiktaş'tan teknik ekibe Yianni Michelis takviyesi
Beşiktaş, MLS ekibi Detroit City'de görev yapan video analisti Yianni Michelis'i teknik ekibe dahil ediyor.
Giriş: 13.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bu kez teknik ekibe bir isim dahil edildi.
MLS ekibi Detroit City, sosyal medyasından bir paylaşımda bulunarak takımın yardımcı antrenörü Yianni Michelis'in Beşiktaş'a katılacağını açıkladı.
Paylaşımda, Michelis'in Beşiktaş'ta video analisti olarak görev yapacağı belirtilerek, kendisine başarılar dilendi.
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