HALİL DERVİŞOĞLU

Kulübü Brentford ile anlaşılsa da oyuncu tarafı ile maaş görüşmeleri devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 700 bin Euro bandında bir ücret önerse de milli oyuncu 1 milyon Euro'da ısrarcı. Temaslar devam ediyor.