Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Yine "eş" değer sıkıntı!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Marsilya'dan Ruslan Malinovskyi'ye talip oldu.

Fransız ekibine 1.5 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklifi sunan siyah-beyazlılara bu transferde İtalyan rakip çıktı.

Serie A ekiplerinden Torino da Marsilya'ya 10 milyon Euro'yu bulan bir satın alma opsiyonu kiralama teklifi sunarken tecrübeli oyuncunun ailesinin de İtalya'da kalmak istediği öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha için görüşmeler sürerken Torino'nun bu transferde şimdilik avantajlı gösteriliyor.

EŞ SIKINTISI DERT OLDU! Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki hedeflerinde ailesel faktörler ise dikkat çekiyor. Geçen sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nathan Redmond ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş, sezonun tamamlanmasının ardından uzun süre yıldız isimden haber beklemişti. Yeni doğum yapan eşinin İngiltere'de yaşamk istemesi nedeniyle kararsızlık yaşayan Redmond, Beşiktaş'a sıcak baksa da tercihini Premier Lig'e yeni çıkan Burnley'den yana kullanmıştı.

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Roberto Pereyra'da da benzer bir sıkıntı yaşadı. Arjantinli oyuncu ile görüşmeler sürse de eşinin İtalya'da yaşamak istemesi transferi çıkmaza sokmuştu.

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