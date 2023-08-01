İtalyanlar, oyuncunun Milan'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu da iddia etti. Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milan'a Messias için talep ettiği 3 milyon Euro'nun altında 'yaklaşık 1 milyon Euro' teklif etti. Milan bu teklifin yükselmesini istiyor.