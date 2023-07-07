Beşiktaş'tan Samu Castillejo sürprizi!

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Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, yeni sezona Ümraniye'de hazırlanırken, siyah-beyazlı yönetim ise transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

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Kadroya stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, yeni transferleri Konferans Ligi'ne yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine Samu Castillejo'yu aldı.

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İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Valencia'da forma giyen sağ kanatla ciddi şekilde ilgileniyor.

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Siyah-beyazlıların, İspanyol oyuncuya şu andaki sözleşme koşullarına göre daha iyi bir teklif yaptığı belirtildi.

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Teknik direktör Ruben Baraja'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Castillejo'nun bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.

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Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Futbola Malaga'da başlayan Castillejo, 2015 yılında 8 milyon euroya Villarreal'e transfer oldu.

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2018 yılında ise 21.3 milyon euroya Milan'a giden Castillejo, İtalyan devinde 4 sezon forma giydikten sonra geçen sezon başında bedelsiz olarak Valencia'nın yolunu tuttu.

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