Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Beşiktaş'tan Samu Castillejo sürprizi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Samu Castillejo için harekete geçtiğini yazdı.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:19
        • 1

          Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, yeni sezona Ümraniye'de hazırlanırken, siyah-beyazlı yönetim ise transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. 

        • 2

          Kadroya stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, yeni transferleri  Konferans Ligi'ne yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

        • 3

          Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine Samu Castillejo'yu aldı.

        • 4

          İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Valencia'da forma giyen sağ kanatla ciddi şekilde ilgileniyor.

        • 5

          Siyah-beyazlıların, İspanyol oyuncuya şu andaki sözleşme koşullarına göre daha iyi bir teklif yaptığı belirtildi. 

        • 6

          Teknik direktör Ruben Baraja'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Castillejo'nun bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.  

        • 7

          Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. 

        • 8

          Futbola Malaga'da başlayan Castillejo, 2015 yılında 8 milyon euroya Villarreal'e transfer oldu.

        • 9

          2018 yılında ise 21.3 milyon euroya Milan'a giden Castillejo, İtalyan devinde 4 sezon forma giydikten sonra geçen sezon başında bedelsiz olarak Valencia'nın yolunu tuttu.

        • 10

          Valencia ile 26 resmi maçta forma giyen İspanyol oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. 

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zampuan!
        Zampuan!
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Depremzedelere inşaat hibesi
        Depremzedelere inşaat hibesi
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Tüm faaliyetlerini durdurdu
        Tüm faaliyetlerini durdurdu