Beşiktaş'tan Samu Castillejo sürprizi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Samu Castillejo için harekete geçtiğini yazdı.
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Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, yeni sezona Ümraniye'de hazırlanırken, siyah-beyazlı yönetim ise transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
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Kadroya stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, yeni transferleri Konferans Ligi'ne yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine Samu Castillejo'yu aldı.
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İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Valencia'da forma giyen sağ kanatla ciddi şekilde ilgileniyor.
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Siyah-beyazlıların, İspanyol oyuncuya şu andaki sözleşme koşullarına göre daha iyi bir teklif yaptığı belirtildi.
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Teknik direktör Ruben Baraja'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Castillejo'nun bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.
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Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Futbola Malaga'da başlayan Castillejo, 2015 yılında 8 milyon euroya Villarreal'e transfer oldu.
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2018 yılında ise 21.3 milyon euroya Milan'a giden Castillejo, İtalyan devinde 4 sezon forma giydikten sonra geçen sezon başında bedelsiz olarak Valencia'nın yolunu tuttu.
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Valencia ile 26 resmi maçta forma giyen İspanyol oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı.