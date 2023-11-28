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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Roiser ve Masuaku... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Roiser ve Masuaku...

        Beşiktaş, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları için bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 21:19 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:19
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        Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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        Beşiktaş, Valentin Rosier veArthur Masuaku'nun sakatlıkları için bir açıklama yaptı.

        Siyah-beyazlılar, Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Arthur Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

        Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

        Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

        Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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