Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için David Okereke'yi gündemine aldı.
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
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Hücum hattına yönelik arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için temaslara başladı.
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Beşiktaş bu transferi 1.5-2 milyon Euro civarında bir bütçeyle noktalamak istiyor.
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25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun geçen sezon Serie B'ye düşen İtalyan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.