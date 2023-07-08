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        Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için David Okereke'yi gündemine aldı.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 17:21
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          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. 

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          Hücum hattına yönelik arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için temaslara başladı.

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          Beşiktaş bu transferi 1.5-2 milyon Euro civarında bir bütçeyle noktalamak istiyor.

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          25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun geçen sezon Serie B'ye düşen İtalyan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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          Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.

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