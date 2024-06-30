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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı oldu

        Beşiktaş Kulübünün üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 21:29 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:30
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        Beşiktaş'ta üyelik ve sicil kurulu başkanı belli oldu
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        Beşiktaş Kulübünün üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı seçildi.

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen üyelik ve sicil kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 3 aday yarıştı.

        Yapılan seçimde Sefa Bağcı 1455 oy, Oğuz Giray 369 oy ve Muharrem Rauf Hoşkal 169 oy aldı. Giray ile Hoşkal'a büyük üstünlük kuran Sefa Bağcı, siyah-beyazlı kulübün üyelik ve sicil kurulu başkanı oldu.

        Beşiktaş Kulübü Üyelik ve Sicil Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

        Başkan: Sefa Bağcı

        Asıl üyeler: Kadir Karaman, Ersin Şeker, Ercan Palalıoğlu, Ece Ildır, Mustafa Uca

        Yedek üyeler: Sanem Bora, Yusuf Can Fulser, Burak Karagülle, Celil Alpsar, Hacıbekir Demir.

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