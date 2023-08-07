Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Alex Oxlade-Chamberlain
Beşiktaş'dan son dakika transfer haberleri... Sky Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain'i transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a davet etti. Öte yandan Beşiktaş'ta savunma için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları
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Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde geri sayıma geçti.
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Sky Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki orta sahayı transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a davet etti.
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İngiliz futbolcunun 24 saat içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
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Premier League kariyerinde 235 maça çıkan İngiliz milli futbolcu, 20 gol attı ve 28 asist yaptı.
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Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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İngiliz basınından Daily Express'te yer alan habere göre; Tottenham, Japhet Tanganga'yı satış listesine koydu. 24 yaşındaki futbolcu için devreye giren takımlardan biri de Beşiktaş oldu.
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Haberin devamında Tottenham'ın, İngiliz futbolcuyu satmak için tek şartı olduğuna değinildi. Tanganga, ya bonservis ile gönderilecek ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak.
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Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 7 maça çıkan Tanganga, bu maçlarda 1 asist kaydetmişti.