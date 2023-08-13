Beşiktaş'ta stoper harekatı: Bailly ve Aiwu...
Stoper hattına takviye yapmak isteyen ve harekete geçen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda gündeme iki isim geldi. Kartal, Eric Bailly ve Emanuel Aiwu ile ilgileniyor. İşte detaylar...
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Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş bir süre önce harekete geçmişti.
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İlk olarak Manchester United forması giyen Eric Bailly'e yönelen siyah-beyazlılara olumsuz haber geldi.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Manchester United'da forma giyen Eric Bailly'nin kulübüyle olan fesih görüşmeleri tıkanma noktasına geldi.
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ROTA EMANUEL AIWU
Beşiktaş, Bailly'nin transferinin iptal olma riskine karşın, Serie B'de forma giyen Avusturya'lı stoper Emanuel Aiwu'ya teklif yaptı.
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Siyah-beyazlıların ilk teklifi İtalyan ekibi tarafından kabul edilmezken, transfer görüşmelerinin sürdürülmesine de sıcak baktıklarının belirtdiği iddia edildi.
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Kariyerine Admira kulübünde başlayan Emanuel Aiwu, Rapid Wien forması da giydikten sonra Cremonese'ye transfer oldu.
1,85 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Cremonese'de 23 lig maçında forma giymişti.
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