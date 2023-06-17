Beşiktaş'ta kaza: 4 yaralı

Otomobil sürücüsü aracında sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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