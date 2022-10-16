Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, 10. haftadaki dev maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, tepkilerin odağında yine teknik direktör Valerien Ismael vardı...

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu performans, Fransız teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu.

Sezon başından bu yana oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Ismael için Vodafone Park Stadyumu'nda ilk kez istifa sesleri yükselmesi dikkat çekti.

Beşiktaş tribünlerinde maçın belli bölümlerinde 'Ismael istifa' şeklinde sloganlar atılırken, bir grup taraftar da Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.