Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilk 11'i değiştiriyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilk 11'i değiştiriyor!

        Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi tartışılırken, deneyimli teknik adamın Club Brugge mücadelesinde ilk 11'de değişiklik yapacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan ve 24 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş'ta gözler perşembe akşamı Club Brugge ile oynanacak UEFA Konferans Ligi maçına çevrildi.

        • 2

          Grupta kağıt üzerinde en zorlu rakibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in nasıl bir kadroyla takımını sahaya süreceği merak konusu...

        • 3

          Trabzonspor karşısında Aboubakar, Muleka ve Masuaku gibi as oyuncularını yedek oturtan ve bu nedenle eleştirilen deneyimli teknik adamın, Belçika deplasmanında farklı bir 11 tercih edeceği öğrenildi.

        • 4

          ABOUBAKAR, MASUAKU, AMARTEY, MULEKA...

          Şenol Güneş'in Aboubakar ve Masuaku'yu yeniden 11'e monte etmesi bekleniyor.

        • 5

          Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı tüm resmi maçlarda görev yapan Onur Bulut'un ise maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.

        • 6

          CENK VE NECİP KULÜBEYE

          Trabzonspor maçında ileri uçta etkisiz kalan Cenk Tosun ile stoperde forma giyen Necip Uysal ise yedeğe çekilecek.

        • 7

          Güneş, Cenk'in yerine sol kanatta Muleka'ya, Necip'in yerine ise savunma hattında sakatlığını atlatan Daniel Amartey'e şans verecek.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Habertürk Anasayfa