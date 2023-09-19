Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilk 11'i değiştiriyor!
Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi tartışılırken, deneyimli teknik adamın Club Brugge mücadelesinde ilk 11'de değişiklik yapacağı öğrenildi.
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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan ve 24 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş'ta gözler perşembe akşamı Club Brugge ile oynanacak UEFA Konferans Ligi maçına çevrildi.
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Grupta kağıt üzerinde en zorlu rakibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in nasıl bir kadroyla takımını sahaya süreceği merak konusu...
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Trabzonspor karşısında Aboubakar, Muleka ve Masuaku gibi as oyuncularını yedek oturtan ve bu nedenle eleştirilen deneyimli teknik adamın, Belçika deplasmanında farklı bir 11 tercih edeceği öğrenildi.
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ABOUBAKAR, MASUAKU, AMARTEY, MULEKA...
Şenol Güneş'in Aboubakar ve Masuaku'yu yeniden 11'e monte etmesi bekleniyor.
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Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı tüm resmi maçlarda görev yapan Onur Bulut'un ise maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.
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CENK VE NECİP KULÜBEYE
Trabzonspor maçında ileri uçta etkisiz kalan Cenk Tosun ile stoperde forma giyen Necip Uysal ise yedeğe çekilecek.
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Güneş, Cenk'in yerine sol kanatta Muleka'ya, Necip'in yerine ise savunma hattında sakatlığını atlatan Daniel Amartey'e şans verecek.