Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni transferler ve büyük umutlarla girdiği yeni sezonda kabusu yaşamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında dün Dortmund'a konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine 5-0 mağlup olurken oynadığı 6 karşılaşmayı da puansız tamamladı. Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde böylece tarihinde Avrupa'da ilk kez sıfır çekti.

NEREDEN NEREYE! BİR ZAMANLAR LİDERDİ...

Çok değil, 4 sezon önce Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider olarak çıkan ve bir Türk takımının gruplarda sergilediği en başarılı performansı ortaya koyan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde dibe vurdu. 19 gol yiyip sadece 3 gol atabilen Beşiktaş, böyle hem kendi tarihinin hem de bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği en başarısız performansa imza attı. Beşiktaş ayrıca -16 averajla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarısız 5. performansını sergiledi.

MADDİ KAYIP BÜYÜK!

Beşiktaş grupta sıfır çekerek önemli bir gelir kaleminden de pay alamamış oldu. Sezona iddialı transferlerle giren siyah-beyazlılar, her galibiyetin 2.8 milyon Euro, beraberliğin ise 930 bin Euro ettiği Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayarak dev bir geliri rakiplerine bıraktı.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA GÜLMÜYOR!

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa'da galibiyet görmedi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a 3-1 kaybeden Kartal, Avrupa Ligi elemesinde ise normal süresi ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Rio Ave'ye penaltılarla 4-2 kaybederek elenmişti. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçı da kaybetti ve Avrupa'da galibiyet alamadı.

DORTMUND MAÇI SONRASI KABUS! YALÇIN SINIFTA KALDI

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında gol yemeden 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Dortmund maçının ardından ise kabusu yaşadı. Bu mücadelenin sonrasında bitmek bilmeyen sakatlıklar başlarken sorumlu olarak ise Şampiyonlar Ligi için yapılan yüklemeler gösterildi. Beşiktaş, Dortmund maçının ardından 11'i lig, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 resmi maçta sadece 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte sakatlıklardan 11 kurmakta bile zorlandı. Oynattığı futbolla eleştiri alan Sergen Yalçın, taktiksel anlamda da fark yaratamadı.

GÖZLER SERGEN YALÇIN'DA! KAYSERİ VE FENERBAHÇE...

Beşiktaş'ta Giresunspor yenilgisinin ardından yol ayrımına gelse de başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşme sonrası devam kararı alan Sergen Yalçın ise yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Siyah-beyazlıların ligde oynayacağı Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarının sonucuna göre 49 yaşındaki hocanın kaderi belli olacak.