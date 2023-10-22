Beşiktaş'ta sakatlık: Daniel Amartey'de gerilme ve ödem tespit edildi

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Beşiktaş, dün oynanan Galatasaray maçında ağrı hisseden Daniel Amartey´in uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig´de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey´in Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey´in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.