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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlanan Salih Uçan idmana çıkmadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlanan Salih Uçan idmana çıkmadı

        Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, bugün yapılan antrenmanda sakatlığı sebebiyle yer almadı. Tecrübeli futbolcunun, yarınki Gençlerbirliği maçında forma giymesi beklenmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:51
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        Beşiktaş'ta Salih Uçan idmana çıkmadı
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        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

        Siyah beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 15 dakikası basına açık antrenmanı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başladı.

        İdmanda iki gruba ayrılan futbolcular basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

        Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe alan Salih Uçan antrenmana katılmadı. Gençlerbirliği ile yarın oynanacak hazırlık müsabakasında tecrübeli oyuncunun forma giymesi beklenmiyor.

        Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov, 2 günlük aranın ardından bugünkü idmanda takımla çalıştı.

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