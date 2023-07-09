Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi çözülüyor!

Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncu için yoğun çaba devam ediyor.

Sözleşmesi sonra eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyor.

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İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da asist yaptı.