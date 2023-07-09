Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi çözülüyor!
Geçen sezonun son virajında performansını artıran Nathan Redmond için Siyah-Beyazlı yönetim yoğun mesai harcıyor. Fakat yıldız oyuncunun transferi zor gözüküyor. İngiliz futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken kararını bu hafta yönetime bildirmesi bekleniyor. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerin başında Nathan Redmond geliyor.
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Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncu için yoğun çaba devam ediyor.
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Sözleşmesi sonra eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyor.
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29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah beyazlılara kararını iletecek.
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Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.
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İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da asist yaptı.
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