Beşiktaş'ta kritik hafta! Transferler bekleniyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, dananın kuyruğu bu hafta kopacak. Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i ezeli rakiplerine kaptıran siyah-beyazlılar, Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'dan yanıt bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan Daniel Amartey'in ise bu hafta içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.
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Transfer döneminde şu ana kadar yaptığı hamlelerden sonuç alamayan Beşiktaş'ta kritik haftaya girildi.
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Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılarda gözler listedeki diğer isimlere çevrildi.
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PEREYRA'DA DÜÇLÜ RAKİPLER!
Orta saha için Udinese'den ayrılan Roberto Pereyra'ya teklif yapan Beşiktaş'a transferde iki zorlu rakip çıktı.
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Arjantinli yıldızla İtalyan devleri Milan ve Inter'in de temasa geçtiği öğrenildi.
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Tecrübeli futbolcudan haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, gelecek yanıta göre başka isimlere yönelebilir.
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AMARTEY, İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Ganalı stoper Daniel Amartey'in de İstanbul'a gelmesini bekliyor.
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Siyah-beyazlılar bu hafta sonuna kadar tecrübeli futbolcuyu resmen açıklayıp 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
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REDMOND'DA UMUTLAR TÜKENDİ
Siyah-beyazlılar, haftalar önce teklifini ilettiği Nathan Redmond'dan ise ümidini kesti...
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Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Premier Lig ekibi Burnley'nin talip olduğu Redmond'ın teklife hala dönüş yapmaması üzerine farklı alternatiflere yöneldi.
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