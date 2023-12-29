Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor

Kadro dışı bırakılan isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Eric Bailly’e yurt içi ve yurt dışından teklif var. Fildişili savunmacının ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Aboubakar ve Onana’ya da teklifler olduğu gelen haberler arasında.