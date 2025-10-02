Beşiktaş'ta Jurasek önce eleştirildi sonra vazgeçilmez oldu! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından performansı yükselen isimlerden birisi de David Jurasek oldu.

Sezon başındaki Avrupa elemelerinde performansı ile eleştirilen Çek futbolcu, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından ise bambaşka bir kimliğe büründü.

Yalçın yönetimindeki 5 lig maçında da 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, bu maçların 4'ünde sahada 90 dakika kaldı. Kocaelispor maçında da etkili bir oyun ortaya koyan Jurasek skor katkısı yapamasa da beğeni topladı.

David Jurasek, henüz asiste imza atmasa da maç başına 1.91 asist beklentisi ile Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Jurasek'in Galatasaray derbisinde de 11'de başlaması bekleniyor.