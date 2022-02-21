Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maçta Batshuayi'nin yokluğunda sahne alan Güven Yalçın, performansı ile hayal kırıklığı yarattı.

Hücumda etkisiz kalan ve çektiği 4 şutta da kaleyi bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, son olarak 12 Aralık 2020'deki Kayserispor maçında fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve görüşmeler devam eden Güven, sergilediği futbolla yöneticilerin de tepkisini çekti.

LARIN VE VIDA'DA OLDUĞU GİBİ...

Siyah-beyazlıların yıllık 6 milyon TL önerdiği genç oyuncu, kapıyı 15 milyon TL'den açarken görüşmeler tıkanmıştı.

Beşiktaşlı kurmaylar, kontrat görüşmelerinde yüksek rakamlar talep eden Güven'in sergilediği performansı yetersiz bulurken ücret konusunda şimdilik yeni bir adım atmama kararı aldı.

Siyah-beyazlılar, Larin ve Vida'da olduğu gibi Güven için de yaptığı teklifin üstüne çıkmayı düşünmüyor.