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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gündem Matic! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gündem Matic!

        Orta sahaya takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Nemanja Matic ile görüşmelerde önemli aşama kaydedildi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 24.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:03
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        Beşiktaş'ta gündem Matic!
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        Devre arasında kadroya takivye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli hedef stoper ve ön libero bölgelerini güçlendirmek.

        Siyah-beyazlılar, orta alan için gündeme gelen Nemanja Matic ile görüşmelere başladı. Menajeri ile kurulan temaslarda önemli yol kat edildiği öğrenilirken kulübü Rennes'den ayrılmak isteyen Matic'in Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

        Ancak Rennes ile 1 senelik sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlılar, bonservis bedeli ödemeyi istemezken Rennes ile Matic arasındaki görüşmeler de transfer açısından büyük önem taşıyor.

        ALTERNATİF İSİMLER DE MASADA

        Ön libero bölgesi için Beşiktaş yönetiminin farklı alternatiflerle de temaslarını sürdürdüğü belirtilirken bu hafta resmi imza konusunda net adımların atılması bekleniyor.

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