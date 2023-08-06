Beşiktaş'ta Ghezzal ve Cenk Tosun sevinci!
Beşiktaş'ta bir süredir sakatlıkları bulunun Cenk Tosun ve Ghezzal sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan iki futbolcu takıma dönüyor. İşte detaylar...
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacağı Bakü maçının hazırlıklarına başladı.
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Siyah beyazlılar, 3 gün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştıktan sonra Azerbaycan’a gidecek.
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2 FUTBOLCUDAN İYİ HABER GELDİ
Beşiktaş’a sakatlığı bulunan 2 futbolcusundan iyi haber geldi. Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal takımla çalışmalara başlayacak.
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Teknik Direktör Şenol Güneş, Tiran maçından önce yaptığı açıklama da “2 futbolcu da sakatlıklarını atlattı” ifadesini kullanmıştı.
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2 futbolcudan en az 1’inin Bakü kafilesinde olması bekleniyor. Geçen sezon son lig maçında sakatlanan Cenk Tosun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.
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2022 - 2023 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma şansı bulamayan Ghezzal’ın ise yurt dışı kampının son gününde ağrıları artmıştı.
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