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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ghezzal ve Cenk Tosun sevinci! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ghezzal ve Cenk Tosun sevinci!

        Beşiktaş'ta bir süredir sakatlıkları bulunun Cenk Tosun ve Ghezzal sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan iki futbolcu takıma dönüyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 16:13
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          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacağı Bakü maçının hazırlıklarına başladı.

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          Siyah beyazlılar, 3 gün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştıktan sonra Azerbaycan’a gidecek.

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          2 FUTBOLCUDAN İYİ HABER GELDİ

          Beşiktaş’a sakatlığı bulunan 2 futbolcusundan iyi haber geldi. Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal takımla çalışmalara başlayacak.

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          Teknik Direktör Şenol Güneş, Tiran maçından önce yaptığı açıklama da “2 futbolcu da sakatlıklarını atlattı” ifadesini kullanmıştı.

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          2 futbolcudan en az 1’inin Bakü kafilesinde olması bekleniyor. Geçen sezon son lig maçında sakatlanan Cenk Tosun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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          2022 - 2023 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma şansı bulamayan Ghezzal’ın ise yurt dışı kampının son gününde ağrıları artmıştı.

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