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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ghezzal aylar sonra göz doldurdu - Beşiktaş haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ghezzal aylar sonra göz doldurdu

        Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta Rachid Ghezzal ilk 11'de başlarken sergilediği futbolla gelecek için umut verdi

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 25.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:17
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        Ghezzal aylar sonra göz doldurdu!
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        Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup ederken sakatlığı nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalan rachid Ghezzal de 11'de başladı.

        Cezayirli futbolcu, 527 gün sonra ilk 11'e dönerken sergilediği performansla beğeni topladı. 31 yaşındaki yıldız, beraberlik golünde kornerden Aboubakar'a asist yaparken 69 kez topla buluşup %84 isabet sağladı.

        Ghezzal 5 şut girişiminde 2 isabet sağlarken oyunda kaldığı 73 dakikada gelecek haftalar için umut verdi.

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