Beşiktaş'ta Ghezzal aylar sonra göz doldurdu
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta Rachid Ghezzal ilk 11'de başlarken sergilediği futbolla gelecek için umut verdi
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup ederken sakatlığı nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalan rachid Ghezzal de 11'de başladı.
Cezayirli futbolcu, 527 gün sonra ilk 11'e dönerken sergilediği performansla beğeni topladı. 31 yaşındaki yıldız, beraberlik golünde kornerden Aboubakar'a asist yaparken 69 kez topla buluşup %84 isabet sağladı.
Ghezzal 5 şut girişiminde 2 isabet sağlarken oyunda kaldığı 73 dakikada gelecek haftalar için umut verdi.