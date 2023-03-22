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Beşiktaş'ta Dele Alli sessizliğini bozdu

Bugün antrenmanlara başlayan Beşiktaş'ta Dele Alli sessizliğini bozdu. İngiliz futbolcu yaptığı açıklamada "Birçok mesaj aldım. O yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmem için izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum" ifadelerini kullandı

Giriş: 22.03.2023 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Dele Alli sessizliğini bozdu
AA

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, yarın takımıyla antrenmana çıkacağını açıkladı.

Dele Alli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok fazla mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp, bugün doktor randevum için bana izin verdi. Yarın antrenmanlara döneceğim." yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bugünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, izni bitmesine rağmen Dele Alli'nin antrenmana katılmadığını belirterek "İzin verdiğimiz Dele Alli hala gelmedi. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza geçirmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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