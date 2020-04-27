27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sporx'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta FIFA'lık olunan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius ile yolların ayrılması kesinleşirken, yerine geleceği konuşulan isim için açıklama geldi.
Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, Manchester City'nin 37 yaşındaki Şilili kalecisi Claudio Bravo için Şili basınına konuştu. Tecrübeli oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten yönetici, "Claudio Bravo ile ilgilenmiyoruz, şu anda çok yaşlı. Evet bize Şilili oyuncuyu önerdiler ancak biz diğer alternatiflere yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.
Bravo'nun olmayacağının açıklanması üzerine prensipte anlaşılan Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın transfer edilmesi gündemde. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki Sinan Bolat da yönetimin diğer yerli kaleci adaylarından biri.
Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, Sergen Yalçın'dan onay çıkmadı... Üç yıldır doğru dürüst 10 resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. Fabri'nin omzundan problemi olduğu, bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.
Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının, iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşme yapacağı ve ardından Utku ile Ersin için son kararını vereceği ifade edildi..
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!