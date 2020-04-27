Sporx'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta FIFA'lık olunan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius ile yolların ayrılması kesinleşirken, yerine geleceği konuşulan isim için açıklama geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, Manchester City'nin 37 yaşındaki Şilili kalecisi Claudio Bravo için Şili basınına konuştu. Tecrübeli oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten yönetici, "Claudio Bravo ile ilgilenmiyoruz, şu anda çok yaşlı. Evet bize Şilili oyuncuyu önerdiler ancak biz diğer alternatiflere yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.



Bravo'nun olmayacağının açıklanması üzerine prensipte anlaşılan Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın transfer edilmesi gündemde. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki Sinan Bolat da yönetimin diğer yerli kaleci adaylarından biri.

Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, Sergen Yalçın'dan onay çıkmadı... Üç yıldır doğru dürüst 10 resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. Fabri'nin omzundan problemi olduğu, bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.

Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının, iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşme yapacağı ve ardından Utku ile Ersin için son kararını vereceği ifade edildi..