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Başakşehir deplasmanında Ghezzal'ın durumu belirsiz

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Welinton'un cezalı olduğu mücadele öncesinde Ghezzal'in durumu ise belirsiz

Giriş: 11.03.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Başakşehir deplasmanında Ghezzal'ın durumu belirsiz
AA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

WELINTON CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte Welinton Souza yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

MKE Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

GHEZZAL'İN DURUMU BELİRSİZ

Uzun süren sakatlığının ardından Antalyaspor maçında sahalara dönmesi beklenen ancak karşılaşma öncesi yapılan ısınma sırasında kasığından sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Ghezzal'ın durumu yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Tecrübeli oyuncu yapılacak değerlendirmelerin olumlu sonuç vermesi halinde Medipol Başakşehir maçıyla birlikte yeniden sahalara dönecek.

CENK TOSUN SINIRDA

Siyah-beyazlı takımın hücum silahlarından Cenk Tosun, yarın oynanacak karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

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