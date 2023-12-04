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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'den iki sezona bedel performans! - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain'den iki sezona bedel performans!

        Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Alex Oxlade-Chamberlain, Premier Lig'deki performansını siyah-beyazlı formayla 14 haftada yakaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:07
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          Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Alex Oxlade-Chamberlain, son oynanan Ankaragücü maçında fileleri havalandırarak takımını yenilgiden kurtardı.

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          43 günlük gol hasretine son veren İngiliz orta saha, son olarak 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşamıştı.

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          PREMIER LİG'İ GEÇTİ

          Beşiktaş formasıyla 14 haftada 3 kez fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de forma giydiği son iki sezonda attığı gol sayısına daha şimdiden ulaştı.

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          DERBİ AÇIKLAMASI

          Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulunan Chamberlain, "1 puan 0 puandan iyidir. Buna karşın sonuçtan dolayı üzgünüz. Sahaya üç puan için çıkmıştık. Sonuç olarak beraberlik adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" ifadelerini kulandı.

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