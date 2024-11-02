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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 3 değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 3 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:28 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:28
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        Beşiktaş'ta 3 değişiklik!
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        Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

        Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

        Van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

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        KALE MERT GÜNOK'A EMANET

        Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu.

        Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.

        ONUR BULUT İLK KEZ 11'DE

        Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

        Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi.

        Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı.

        Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi.

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        Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.

        TFF'Yİ SESSİZ PROTESTO

        Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

        Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi.

        Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu.

        Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.

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