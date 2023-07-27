Beşiktaş Stadyumu’nda ‘yönetim istifa’ sesleri
Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, Tirana karşılaşması öncesi "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç içerisinde ve sonunda da yönetim aleyhindeki tezahüratlara devam ettti
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Arnavutluk ekibi KF Tirana’yı 2-1 mağlup etti.
Stadyumdaki yerlerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakanın belli bölümlerinde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet ederek tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, maç içerisinde, gollerden sonra ve maçın son anlarında da yönetim aleyhine tezahüratlarına devam etti.