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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Stadyumu’nda ‘yönetim istifa’ sesleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Stadyumu’nda ‘yönetim istifa’ sesleri

        Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, Tirana karşılaşması öncesi "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç içerisinde ve sonunda da yönetim aleyhindeki tezahüratlara devam ettti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 23:34
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        Beşiktaş Stadyumu'nda 'yönetim istifa' sesleri
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Arnavutluk ekibi KF Tirana’yı 2-1 mağlup etti.

        Stadyumdaki yerlerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakanın belli bölümlerinde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet ederek tepki gösterdi.

        Beşiktaşlı taraftarlar, maç içerisinde, gollerden sonra ve maçın son anlarında da yönetim aleyhine tezahüratlarına devam etti.

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